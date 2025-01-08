Aydın’da Çarşamba günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklık gündüz 16°C’ye ulaşırken, gece 12°C’ye kadar düşecek. Nem oranı yüksek, rüzgar hafif. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu (Çarşamba)

15.00 - 18.00: Gündüz sıcaklıklar rahat, hafif rüzgarlı bir hava

Sıcaklık: 16°C

16°C Hissedilen Sıcaklık: 16°C

16°C Nem Oranı: %84

%84 Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama hız 4 km/sa, maksimum 18 km/sa.

Gündüz saatlerinde Aydın’da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 16°C sıcaklık, mevsim şartlarına göre oldukça rahat bir hava sunuyor. Rüzgarın maksimum hızı 18 km/sa olarak ölçülse de, bu hız rahatsız edici düzeyde olmayacak. Nem oranı ise %84 seviyelerinde, bu durum havayı biraz daha nemli ve ağır hissettirebilir.

18.00 - 21.00: Akşam saatlerinde sıcaklık düşüşe geçiyor

Sıcaklık: 14°C

14°C Hissedilen Sıcaklık: 14°C

14°C Nem Oranı: %83

%83 Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama hız 2 km/sa, maksimum 7 km/sa.

Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C’ye düşerken, rüzgarın hafiflemesiyle sakin bir hava yaşanacak. Nem oranı %83 seviyelerinde sabit kalarak hissedilen sıcaklıkta bir değişiklik yaratmayacak. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir akşam olacak.

21.00 - 24.00: Gece saatlerinde hafif serinlik ve artan nem

Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem Oranı: %87

%87 Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama hız 2 km/sa, maksimum 5 km/sa.

Gece saatlerinde Aydın’da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 12°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranının %87’ye yükselmesi, özellikle açık alanda nemin daha yoğun hissedilmesine neden olabilir. Hafif rüzgar, gece boyunca sakin bir hava sağlayacak.

Aydın’da Çarşamba günü boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16°C ile konforlu bir seviyede seyrederken, akşam saatlerinden itibaren 12°C’ye kadar düşecek. Rüzgarın hafif olması sayesinde açık havada rahat bir gün geçirilebilir. Ancak gece nem oranının artması, serin hava ile birleşerek rahatsızlık verebilir.