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Yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, Tarım İl Müdürlüğü tarafından da toplam 111 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bir araçta yapılan aramada, 45 koli içinde 4,5 litrelik şişelere doldurulmuş toplam 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarım İl Müdürlüğü ile birlikte Efeler ilçesinde tağşiş yağ imalatı ve ticareti yapan firmalara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Aydın ’ın Efeler ilçesinde, polis ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatılırken, idari para cezası da uygulandı.

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