Aydın'da 8 Ağustos 2024 su kesintisi Aydın'da 8 Ağustos 2024 su kesintisi

Aydem Elektrik, 9 Ağustos 2024 Cuma günü Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleşecek elektrik kesintisinin detaylarını duyurdu.

Planlı olarak yapılacak bu kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

İşte ayrıntılar... 

Kesinti ne kadar sürecek?

  • Tarih: 9 Ağustos 2024 Cuma
  • Saatler: 09:00 - 11:00
  • Etkilenen Mahalleler: Örentaht Mahallesi (Gölbelen Sokak, Toyran Sokak)

Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu kesintilerin ne zaman sona ereceği ve detayları, ADM Elektrik’in internet sitesinde güncellenmiş bilgilerle duyurulmaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ