Aydem Elektrik, 9 Ağustos 2024 Cuma günü Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleşecek elektrik kesintisinin detaylarını duyurdu.
Planlı olarak yapılacak bu kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.
İşte ayrıntılar...
Kesinti ne kadar sürecek?
- Tarih: 9 Ağustos 2024 Cuma
- Saatler: 09:00 - 11:00
- Etkilenen Mahalleler: Örentaht Mahallesi (Gölbelen Sokak, Toyran Sokak)
Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu kesintilerin ne zaman sona ereceği ve detayları, ADM Elektrik’in internet sitesinde güncellenmiş bilgilerle duyurulmaktadır.
Kaynak: HABER MERKEZİ