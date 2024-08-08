Aydem Elektrik, 9 Ağustos 2024 Cuma günü Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleşecek elektrik kesintisinin detaylarını duyurdu.

Planlı olarak yapılacak bu kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

İşte ayrıntılar...

Kesinti ne kadar sürecek?

Tarih: 9 Ağustos 2024 Cuma

9 Ağustos 2024 Cuma Saatler: 09:00 - 11:00

09:00 - 11:00 Etkilenen Mahalleler: Örentaht Mahallesi (Gölbelen Sokak, Toyran Sokak)

Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu kesintilerin ne zaman sona ereceği ve detayları, ADM Elektrik’in internet sitesinde güncellenmiş bilgilerle duyurulmaktadır.