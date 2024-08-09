Aydın'da 9 Ağustos 2024 tarihinde, ana boru arızaları nedeniyle beş ilçede su kesintileri yaşanacak.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintileri şu ilçelerde ve saatlerde gerçekleşecek:

Efeler ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi'nde 11:30 - 14:00 saatleri arasında,

ilçesi Ramazanpaşa Mahallesi'nde 11:30 - 14:00 saatleri arasında, Söke ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 10:30 - 13:00 saatleri arasında,

ilçesi Yenikent Mahallesi'nde 10:30 - 13:00 saatleri arasında, Bozdoğan ilçesi Yeni Mahallesi'nde 08:30 - 12:00 saatleri arasında,

ilçesi Yeni Mahallesi'nde 08:30 - 12:00 saatleri arasında, Karacasu ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde 08:00 - 10:30 saatleri arasında,

ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde 08:00 - 10:30 saatleri arasında, Germencik ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 08:00 - 12:00 saatleri arasında.

Vatandaşların, su kesintilerinin yaşanacağı saatler ve bölgeler hakkında bilgi sahibi olmaları, su ihtiyacını önceden karşılamaları önem arz ediyor.

Su kesintilerinin ardından suyun tekrar akışa geçmesiyle birlikte, bölgelerdeki su basıncında değişiklikler yaşanabilir.