Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın ilinin çeşitli ilçelerinde, 9 Ocak 2025 tarihinde yapılacak planlı elektrik kesintileri hakkında aşağıda detaylı bilgiler yer almaktadır. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir.
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3187233
- Saat : 10:00 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alamut Mh. ( Alamut Sk. Alamut Sk. )
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188366
- Saat : 10:00 - 12:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet Mh. ( Kader Sk. Can Sk. Kader Sk. Can Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188447
- Saat : 9:00 - 11:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karapınar Mh. ( Karapınar Sk. Karapınar Sk. )
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188448
- Saat : 11:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karapınar Mh. ( Karapınar Sk. Karapınar Sk. )
Karacasu'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188455
- Saat : 13:30 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenice Mh. ( Atatürk Cd. Erkin Sayar Cd. Gül Sk. Milli Egemenlik Cd. Hanımeli Sk. Atatürk Cd. Erkin Sayar Cd. Gül Sk. Milli Egemenlik Cd. Hanımeli Sk. )
Karacasu'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188457
- Saat : 15:30 - 17:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenice Mh. ( Atatürk Cd. Atatürk Cd. )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3188742
- Saat : 11:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dağyeni Mh. ( dağyeni halil yıldırım dağyeni halil yıldırım )
Selatin Mh. ( İzmir-Aydın Otoyolu İzmir-Aydın Otoyolu )