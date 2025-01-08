Aydın'da 10 Ocak 2025 elektrik kesintisi: 5 ilçede kesinti olacak Aydın'da 10 Ocak 2025 elektrik kesintisi: 5 ilçede kesinti olacak

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın ilinin çeşitli ilçelerinde, 9 Ocak 2025 tarihinde yapılacak planlı elektrik kesintileri hakkında aşağıda detaylı bilgiler yer almaktadır. Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecektir.

Bozdoğan'da elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3187233
  • Saat : 10:00 - 16:30
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alamut Mh. ( Alamut Sk. Alamut Sk. )

Söke'de elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3188366
  • Saat : 10:00 - 12:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet Mh. ( Kader Sk. Can Sk. Kader Sk. Can Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3188447
  • Saat : 9:00 - 11:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karapınar Mh. ( Karapınar Sk. Karapınar Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3188448
  • Saat : 11:00 - 13:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karapınar Mh. ( Karapınar Sk. Karapınar Sk. )

Karacasu'da elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3188455
  • Saat : 13:30 - 15:30
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenice Mh. ( Atatürk Cd. Erkin Sayar Cd. Gül Sk. Milli Egemenlik Cd. Hanımeli Sk. Atatürk Cd. Erkin Sayar Cd. Gül Sk. Milli Egemenlik Cd. Hanımeli Sk. )

Karacasu'da elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3188457
  • Saat : 15:30 - 17:30
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenice Mh. ( Atatürk Cd. Atatürk Cd. )

Germencik'te elektrik kesintisi 

  • Kesinti ID : 3188742
  • Saat : 11:00 - 15:00
  • Durum : Planlandı
  • Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dağyeni Mh. ( dağyeni halil yıldırım dağyeni halil yıldırım )

Selatin Mh. ( İzmir-Aydın Otoyolu İzmir-Aydın Otoyolu )

Kaynak: HABER MERKEZİ