Aydın’da bugün parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık değerleri gün boyunca dengeli seyredecek, akşam ise serin bir hava hakim olacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Aydın hava durumu (Perşembe)

09.00 - 12.00: Sabah saatleri

Güne Aydın’da parçalı bulutlu bir hava ile başlanacak. Ilık bir sabah yaşanacak, dışarıda bulunacaklar için rahat bir ortam sunacak.

Sıcaklık: 14°C

14°C Hissedilen Sıcaklık: 14°C

14°C Nem: %74

%74 Rüzgar: Ortalama 6 km/sa hızla esecek, maksimum hız ise 18 km/sa.

12.00 - 15.00: Öğle saatleri

Öğle saatlerinde sıcaklık değerleri 18°C’ye kadar yükselecek. Havanın parçalı bulutlu seyri devam edecek. Açık hava aktiviteleri için ideal bir zaman dilimi olacak.

Sıcaklık: 18°C

18°C Hissedilen Sıcaklık: 18°C

18°C Nem: %67

%67 Rüzgar: Hafif esintiler hakim; rüzgar hızı ortalama 3 km/sa, maksimum 18 km/sa olacak.

15.00 - 18.00: Öğleden sonra

Öğleden sonra hava hala parçalı bulutlu olacak, ancak sıcaklık düşmeye başlayacak. Nem oranındaki artış dikkat çekici. Hafif rüzgarlarla serin bir hava hissedilecek.

Sıcaklık: 15°C

15°C Hissedilen Sıcaklık: 15°C

15°C Nem: %79

%79 Rüzgar: Ortalama 2 km/sa hızla esecek, maksimum hız ise 13 km/sa.

18.00 - 21.00: Akşam saatleri

Akşam saatlerinde hava serinlemeye devam edecek. Parçalı bulutlu gökyüzü ve yüksek nem oranı hissedilir soğukluk yaratabilir.

Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem: %85

%85 Rüzgar: Ortalama 2 km/sa hızla esecek, maksimum hız 7 km/sa.

21.00 - 24.00: Gece saatleri

Gece saatlerinde Aydın’da hava serin ve parçalı bulutlu olacak. Nem oranı oldukça yüksek seviyelere çıkacak, bu da havanın daha serin hissedilmesine yol açabilir.

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem: %87

%87 Rüzgar: Hafif esintiler devam edecek; rüzgar hızı ortalama 1 km/sa, maksimum hız 6 km/sa olacak.