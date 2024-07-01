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Nazilli Adliyesi'ne sevk edilen 9 şüpheli, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürme suçlamalarıyla yargılanacak.

Operasyon kapsamında, örgütün arkadaşlık ve tanışma siteleri üzerinden mağdurların kişisel veri lerini ele geçirip şantaj yaptığı belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin kripto paralara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın, İstanbul, Mardin ve Iğdır'da düzenlenen eş zamanlı operasyon larla, 9,4 milyar TL'lik işlem hacmine sahip bir dolandırıcılık örgütü çökertildi. Nazilli merkezli operasyonlarda yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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