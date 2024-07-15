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Ferzan Özpetek'in “Saklı Yürek" kitabı raflarda: Derinlikli bir aşk ve gizem hikâyesi

Protokol üyeleri, AA foto muhabiri ve muhabirlerinin çektiği fotoğraf karelerini tek tek inceledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yiğit Menderes, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri sergiyi gezdi.

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