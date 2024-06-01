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Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 2 koyunun telef olduğu belirtildi.

Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangın daha sonra zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

Pırlibey Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde ağıl da çıkıp zeytinlik alana yayılan yangın söndürüldü.

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