Aydın'da Ağustos'ta Suçla Mücadele Zirveye Çıktı!

Aydın'da Ağustos ayında yapılan güvenlik uygulamaları kapsamında, 47 bin 264 şahıs sorgulandı ve 55 aranan şahıs yakalandı. Suç ve suçlularla mücadelenin artırıldığı bu dönemde, birçok araç ve motosiklet de ele geçirildi.

Geniş kapsamlı güvenlik önlemleri

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekipleri, Aydın'ın suç ve suçlularla mücadelede aktif rol oynadı. Suç oranlarının yüksek olduğu bölgelerde, özellikle drone destekli çalışmalar gerçekleştirilerek, güvenlik önlemleri sıklaştırıldı. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Tren Garı, Otogar, alışveriş merkezleri ve okul çevrelerinde yapılan denetimler, şehir giriş ve çıkışlarında da genişletildi.

İstatistikler ve elde edilen sonuçlar

Ağustos ayında gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları neticesinde, toplamda 47 bin 264 şahıs sorgulandı. Aranan 55 şahıs ile hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı. Ayrıca, 11 bin 093 araç sorgulanırken, 5 hacizli araç ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Ekipler, 1784 olaya müdahale ederken, çeşitli suç unsurları da yakalandı. Bu kapsamda, 2 ruhsatsız tabanca ve 19 fişek, 1 av tüfeği ve 5 kartuş, 22 gram uyuşturucu madde ve 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Mobil PTS sistemiyle 2 bin 274 araç sorgulandı.