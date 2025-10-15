Aydın’ın Nazilli ilçesinde, bir aileden bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık M.G., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kızı ve torunu yaralı halde bulmuştu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 16 Temmuz 2024’te yaşanan olayda, Kardeşköy Mahallesi’nde H.D.’nin (65) evinde çıkan tartışma kanlı bitti. Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, H.D., eşi Nakşiye Duran (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G.’yi (6) yaralı halde buldu.

Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nakşiye Duran, sevk edildiği hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Hastanede ifadesi alınan H.G., evine girdiği sırada televizyon tamiri için orada bulunan M.G.’nin çekiçle saldırdığını belirtti.

Duruşmadan karar çıktı

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.G. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık M.G. suçlamaları reddederek, “Beni hırsızlıkla suçladılar, ben kimsenin malına zarar vermedim.” diyerek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, M.G.’yi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü, delil ve tanık beyanlarının mahkeme tarafından dikkate alınarak kararın kesinleştiğini bildirdi.