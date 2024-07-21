Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Bozdoğan ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda otomasyon cihazına müdahale edildiği tespit edildi. Maliye Bakanlığı Bölge Denetmenleri ve otomasyon servisleri tarafından yapılan incelemenin ardından, işletmeye 1 milyon TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, idari yaptırım uygulanmak üzere gerekli evraklar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) gönderildi ve şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Editör: Mehrican Candemir