Aydın’ın Germencik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda rastgele ateş açan ve görevli personeli silahla tehdit edip 6 bin TL çalan şüpheli, jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Dün sabah saat 06.10 sıralarında Germencik’in Hıdırbeyli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.D. (34) isimli şüpheli, akaryakıt istasyonuna giderek rastgele ateş açtı. İstasyonda paniğe neden olan şüpheli, daha sonra görevli personeli silahla tehdit ederek iş yerine ait yaklaşık 6 bin TL parayı çaldı.

Jandarmanın hızlı müdahalesi

İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istasyonda incelemelerde bulunarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Başlatılan operasyon sonucunda, jandarma ekipleri kısa sürede S.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan S.D., karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Germencik Adliyesi’ne sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.