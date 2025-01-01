Aydın'ın Köşk ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin altı aylık bebeği, sabah saatlerinde ölü bulundu. Şüpheli olarak değerlendirilen ölüm olayı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.



Olay, Köşk ilçesi Soğukkuyu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir anne, dün akşam saatlerinde E.M. isimli altı aylık bebeğini emzirerek uyuttu.

Sabah bebeğin cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk yapılan incelemelere göre bebeğin ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.