Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi İzmir Bulvarı'nda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 09 HG 792 plakalı ambulans ile 35 ABL 331 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ambulansta bulunan hasta ve sağlık personeli dahil 4 kişi yaralandı.

Olay yerine hızlıca intikal eden 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla devrilen ambulanstan yaralıları çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan İzmir Bulvarı, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili detaylı soruşturmasını sürdürüyor.