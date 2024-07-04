Aydın İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliği için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Son iki gün içinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda 28 aranan şahıs yakalandı.

Hükümlü ve şüpheliler yakalandı

Yakalananlar arasında, çeşitli suçlardan dolayı farklı sürelerde hapis cezasına çarptırılmış şahıslar bulunuyor:

0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 10 şahıs,

5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs,

10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs,

20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs,

İfadeye yönelik olarak aranan 12 şüpheli şahıs.