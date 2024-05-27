Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza da yaralanan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Caddesi'ndeki markette çalışan Cenk T'nin içinde bulunduğu depo asansörü, henüz belirlenemeyen nedenle zincirinin kopması sonucu 2. kattan zemine düştü.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde zincir i kopan depo asansör ünün zemine düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.