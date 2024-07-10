Aydın'ın Efeler ilçesindeki öğrenci yurdunda meydana gelen ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili dava sonuçlandı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada asansör bakım firması yetkilisi M.B. taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezasına çarptırıldı.

Montajı yapan firma sahibi H.T. ile firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. ise taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet vermekten dolayı 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

H.T., R.H.A. ve U.İ. hükümle birlikte tahliye edilirken, elektrik mühendisi N.M. ise beraat etti.