Aydın'ın Efeler ilçesindeki öğrenci yurdunda meydana gelen ve üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği asansör kazasıyla ilgili dava sonuçlandı.

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Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada asansör bakım firması yetkilisi M.B. taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve 2 yıl meslekten men cezasına çarptırıldı.

Montajı yapan firma sahibi H.T. ile firmanın mühendisleri R.H.A. ve U.İ. ise taksirle bir kişinin ölümüne sebebiyet vermekten dolayı 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

H.T., R.H.A. ve U.İ. hükümle birlikte tahliye edilirken, elektrik mühendisi N.M. ise beraat etti.

Editör: Simge Akbulut