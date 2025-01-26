Aydın ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, önümüzdeki iki yıllık süre içinde ticaret hacminin genişleyeceğini belirtti. Ayrıca Maraş, uygulanacak projeler ile kentin ekonomisine katkı sağlanacağını ifade etti

Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2023 ve 2024 yıllarında 160 bin metrekarelik yeni arsa tahsisleriyle dikkat çekti. OSM’de toplamda 14 yeni yatırımcı firmanın temsilcileriyle bir araya gelerek yapılan tahsislerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

2025 yılı içinde inşa edilmesi planlanan fabrikaların 2026-2027 yıllarında tamamlanarak üretime geçmesi beklenirken, yeni yatırımların toplamda 1,5 milyar TL sabit yatırım gerektireceği, üretime geçtikten sonra yıllık ticaret hacminin 4 milyar lirayı bulacağı ve bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Aydın’ın ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacak bu yeni projelerin, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar yapması bekleniyor.

Aydın ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Başkan Vekili Mustafa Özdemir, Bölge Müdürü Erdem Bilgili ve İmar İşleri Sorumlusu Ali Baysan da katıldı. Toplantıda, 2024 yılında başlatılan altyapı yatırımları, 2025 yılı için planlanan yeni altyapı ve çevre düzeni projeleri, OSB mevzuatları ve yatırım ruhsat süreçleri hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

"Sera OSB’yi dünyanın da en önemli üretim merkezlerinden biri hâline getireceğiz"

Konuyla ilgili Aydın ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, "Önümüzdeki 2 yıllık dönemde gerçekleşecek yeni fabrika yatırımlarının ilimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını dileriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hollanda’dan gelen kesme çiçek seracılığı uzmanı heyet, Aydın Sera OSB’yi yerinde inceledi. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, heyete eşlik ederek bölgenin jeotermal altyapısı, yatırım fırsatları ve üretim potansiyeli hakkında detaylı bilgi verdi. Hollanda heyeti, incelemelerin ardından bölgenin hem tarım hem de sanayi alanında uluslararası düzeyde rekabetçi bir platform sunduğunu belirtti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan AYTO Başkanı Hakan Ülken, Aydın’ın tarım ve sanayi sektörlerindeki potansiyeline dikkat çekerek, “Hollanda gibi seracılık alanında dünyanın en güçlü ülkelerinden gelen yatırımcılarla Sera OSB’de incelemelerde bulunduk. Aydın’ımızı bir cazibe merkezi haline getirmek ve bu potansiyeli harekete geçirmek hepimizin öncelikli hedefi olmalı. Uluslararası iş birlikleriyle Sera OSB’yi sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli üretim merkezlerinden biri hâline getireceğiz” dedi.

Hollandalı heyetin ziyaretinin, Aydın’ın tarım ve sanayi alanındaki global hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olduğu belirtilirken, Sera OSB’nin özellikle kesme çiçek seracılığı ve yaş sebze-meyve üretiminde uluslararası yatırımlarla büyümeye devam etmesi bekleniyor.