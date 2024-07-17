Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Aydın Gençlik Merkezi'nin organize ettiği aşure ikramı etkinliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Muharrem ayının bereketi Aydın'da yaşandı

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü aşure hayrı düzenledi. Atatürk Kapalı Spor Salonu önünde gerçekleştirilen etkinlikte, vatandaşlara aşure ikram edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Gençlik Merkezi çalışanları, aşureleri vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı.

500 kişilik aşure kısa sürede tükendi

Bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen Muharrem ayında düzenlenen bu etkinlikte, 500 kişilik aşure kısa sürede tüketildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün Aydın Gençlik Merkezi olarak Atatürk Spor Salonu önünde Muharrem Ayı'nın anlamını aşure paylaşımıyla yaşadık. İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu'nun katılımıyla bolluk ve bereketin simgesi aşureyi birlikte tattık" ifadeleri yer aldı.