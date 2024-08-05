İddiaya göre, Aydın’ın Efeler ilçesinde 4 Ağustos'ta, İzmir Bulvarı üzerinde saat 17:30 sıralarında, Muhsin Güdücü'nün kullandığı 20 L 2778 plakalı otomobile makas atarak çarpan bir araç sürücüsü, çarpmanın ardından olay yerinden kaçtı. Kazada Güdücü’nün eşi ve çocuğu büyük panik yaşadı.

Kaçan sürücüye sosyal medyadan sert tepki

Kazanın ardından panikleyen Muhsin Güdücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunması için soruşturma başlattı. Güdücü, yaşadığı korkuyu ve sürücünün sorumsuzluğunu sosyal medya üzerinden paylaştı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, kazayı gerçekleştiren sürücüyü "Allah’a havale ettiğini" belirten Güdücü, "Dün 17:35’te Aydın 1. Organize Sanayi önünde arkamdan makas atarak aracımı maddi hasar verip bir de ahlaksızca kaçıp giden beyaz SUV araçlı maganda. Seni Allah’a havale ediyorum. Aracın içinde çocuk vardı, aracın dengesini bozdun, zor toparlayıp durabildim. İnsan bir durup ‘geçmiş olsun’ der, tutanak tutulur giderdin. Ama sen hem canımızı hem malımızı hiçe sayıp, düdük çalmama rağmen defolup gittin. Allah’ından bul" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sitemi yankı uyandırdı

Muhsin Güdücü'nün paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve birçok kişi Güdücü'ye geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaçan sürücünün tespit edilmesi için polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sürüyor.