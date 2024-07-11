Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kardeşköy Mahallesi, bamya sezonunun yoğunluğunu yaşıyor. Geçen yıl 1.200 ton bamya üretimi yapılan bölgede, bu yıl hedef 2 bin ton olarak belirlendi.

Günlük 10 ton bamya toplanıyor

Bölgenin önde gelen bamya alıcılarından Hüseyin Gökhan Günözer, bu yılki bamya toplama hedeflerini 2 bin ton olarak belirlediklerini açıkladı. Günözer, Nazilli, Koçarlı, Efeler ve civar mahallelerden günlük ortalama 10 ton bamya topladıklarını ve geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir artış yaşandığını ifade etti.

Üreticiler kazançlı bir sezon geçiriyor

Aydın bölgesindeki üreticiler, bamyanın piyasada iyi bir fiyat bulması sayesinde kazançlı bir sezon geçiriyor. Günözer ve ekibi, bölgedeki bamya üreticileriyle iş birliği yaparak, Aydın'dan ülke geneline bamya temin etmeye devam ediyor. Sezonu Haziran ayında açtıklarını belirten Günözer, hava sıcaklıklarının artmasıyla verimin de yükseldiğini söyledi.

Küçük boy bamya tercih ediliyor

Günözer, bamyanın küçüklüğüne ve büyüklüğüne dikkat ederek alım yaptıklarını dile getirerek, "Temmuz ayı itibarıyla bamyaya talep oldukça fazla. Piyasa fiyatları şu anda 50-60 lira bandında. Bamyayı saplı olarak alıp, kesim işlemlerinden sonra fabrikalara gönderiyoruz. Bu yıl hedefimiz 2 bin ton bamya toplamak. Geçen yıl yaklaşık 1.200-1.300 ton bamya topladık. Özellikle konserve fabrikaları için küçük boy bamya tercih ediyoruz" dedi.

Üretici memnun

Günözer, ödemelerini zamanında yaparak üreticinin güvenini kazandıklarını ve bu güvenin yıllara dayandığını vurguladı. Soğuk hava depolarını kullanarak sezonu Ekim sonuna kadar devam ettireceklerini belirten Günözer, "Sezonun başında bamya 100-120 liraydı, şu anda 50-60 lira arasında. Talebin azalmasıyla fiyatlar düştü ama üretici bu fiyattan memnun" diyerek sözlerini tamamladı.