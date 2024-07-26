Tarımın kalbi aydın'da su krizi derinleşiyor

Aydın’da tarımın belkemiğini oluşturan barajlarda kritik düşüşler yaşandı. 2023 Temmuz ayında doluluk oranı yüzde 21 olan barajların seviyeleri, bu yıl Temmuz ayında yüzde 10'a geriledi. Aynı dönemde göletlerde de önemli bir azalma gözlendi.

Barajlarda alarm zamanı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun açıkladığı verilere göre, 24 Temmuz 2023 tarihinde barajlarda doluluk oranı ortalama yüzde 21 iken, 24 Temmuz 2024’te bu oran yüzde 10'a düştü. Aydın’ın su kaynakları potansiyeli, yıllık 660 milimetre yağış ile ülke ortalamasının üzerinde olsa da, mevcut durum endişe verici. Aydın’ın su kaynakları; yerüstü suyu 1.3 milyar metreküp, yeraltı suyu ise 201 milyon metreküp olmak üzere toplamda 1.5 milyar metreküp olarak belirlenmişken, kullanılabilir su kaynağı potansiyeli 1.2 milyar metreküp olarak bildirildi.

Baraj doluluk oranlarındaki çarpıcı düşüş

Kemer Barajı’nda 2023 Temmuz ayında yüzde 32 olan doluluk oranı, 2024 Temmuz ayında yüzde 8’e geriledi. Çine Adnan Menderes Barajı’nda ise aynı dönemde doluluk oranı yüzde 22’den yüzde 7’ye düştü. Gökbel Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 69’dan yüzde 51’e, İkizdere Barajı’ndaki oran yüzde 17’den yüzde 12’ye, Topçam Barajı’ndaki oran ise yüzde 23’ten yüzde 20’ye indi.

Göletlerde de aynı sorun

Göletlerde de benzer bir durum söz konusu. Karpuzlu-Yaylakavak Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 62’den yüzde 34’e, Karacasu Barajı’ndaki oran yüzde 78’den yüzde 39’a geriledi. Adıgüzel Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 19’dan yüzde 12’ye düştü. 20 adet göletteki ortalama doluluk oranı ise yüzde 73’ten yüzde 57’ye indi.

Kritik düşüşlerin etkileri

Aydın’ın barajlarındaki bu alarm verici düşüş, özellikle tarım sektöründe büyük sıkıntılara yol açabilir. Çiftçilerin su kaynaklarındaki bu büyük azalmanın etkilerini nasıl yönetebileceği, bölgenin gelecekteki tarımsal üretkenliğini belirleyecek. Bu kritik durum, Aydın’ın su yönetimi stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor.