Kaza detayları

Aydın-Muğla Karayolu'nda Böcek Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, 48 UH 683 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ters istikamete dönerek durdu.

Acil müdahale

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye acil sağlık, UMKE, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Yaralının durumu iyi

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.