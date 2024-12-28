Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada, il genelindeki kulüplerin katılımıyla unutulmaz anlara sahne olan maçlar oynandı. Büyük mücadelelere sahne olan turnuva, sporcular ve basketbolseverler için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Heyecan dolu müsabakalar

Turnuvaya Aydın’ın farklı kulüplerinden takımlar katılarak rekabetçi bir ortam oluşturdu. Finalde, Kuşadası Belediye Spor Kulübü üstün bir performans sergileyerek rakiplerini mağlup etti ve şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ödül töreni ve kutlamalar

Turnuva sonunda Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen ödül töreni, sporcular ve taraftarlar için bir kutlama havasında geçti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi.

Turnuvayı başarıyla tamamlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şu ifadeleri kullandı: “2024-2025 sezonunun başarılı geçmesini sağlayan tüm takımlarımızı ve sporcularımızı kutluyoruz. Organizasyonda basketbolun heyecanını hep birlikte yaşadık ve büyük bir mücadeleye tanıklık ettik. Katılan tüm takımlarımızı tebrik ederiz.”