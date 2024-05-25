Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Aydın'da, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazar ve Pazartesi günleri arasında il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

26 Mayıs Pazar günü hava sıcaklığının en düşük 17, en yüksek 30 derece olması öngörülürken, kentte gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

27 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının en düşük 17, en yüksek 28 derece olacağı tahmin ediliyor. Yine parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam edeceği belirtiliyor.

28 Mayıs Salı günü hava sıcaklığının en düşük 18, en yüksek 31 derece olacağı öngörülüyor. Kentte parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

29 Mayıs Çarşamba günü ise hava sıcaklığının en düşük 17, en yüksek 31 derece olacağı tahmin ediliyor. Parçalı ve az bulutlu hava devam edecek.