Aydın’da berber ve güzellik salonu hizmetleri, yıl sonuna kadar mevcut tarifelerle devam edecek. Başkan Serhan Avşar, ekonomik zorluklar nedeniyle fiyat artışına gitmeyeceklerini belirtti ve esnafla vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Ocak ayında yapılan güncellemeyle belirlenen tarifeler şöyle: saç ve sakal yıkama, fön, ağda hizmeti 500 TL, saç kesimi 200 TL, sakal tıraşı 100 TL ve damat tıraşı 2500 TL olarak belirlendi. Bu tarifeler, yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Başkan Avşar, "Esnafımızın ve vatandaşlarımızın ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak bu kararı aldık. Ekonomik şartlar herkes için zorlayıcı olabilir, bu nedenle fiyatlarda bir artış yapmama kararı aldık. Hem esnafımızı korumak hem de vatandaşlarımızın hizmete ulaşımını kolaylaştırmak istiyoruz," dedi.

Aydın’daki berberler ve güzellik salonları 2025 yılına kadar aynı tarifelerle hizmet vermeye devam edecek. Başkan Avşar, İzmir’de yaşanan fiyat artışlarına rağmen, Aydın’da fiyatların sabit kalacağını belirterek, halkın ve esnafın yanında olduklarını vurguladı.