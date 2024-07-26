Aydın – Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara üretimi ve ticaretine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, Efeler ilçesi Şevketiye Mahallesi’nde Y.A. isimli şüphelinin bandrolsüz sigara sattığı tespit edildi.

Operasyonun detayları

Jandarma ekipleri, şüphelinin işyerinde ve eklentilerinde yaptığı aramalarda, kaçak sigara üretiminde kullanılan malzemeleri ve ürünleri ele geçirdi. Yapılan aramalarda, 5 bin 670 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 32 bin 600 adet boş makaron, 27 kilogram kıyılmış tütün ve bir adet sigara alışverişine ait veresiye defteri bulundu. Ele geçirilen malzemeler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında delil olarak incelenecek.

Şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonucu yakalanan şüpheli Y.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, adli ve idari işlemler başlatıldı. Yapılan işlemlerin ardından şüphelinin adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.