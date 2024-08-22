Aydın’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, bir haftada 11 bin 202 kişi sorgulandı, aranan 9 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

Yoğun bölgelerde kapsamlı kontroller

Aydın’da suç ve suçlularla mücadele kapsamında emniyet güçleri, özellikle halkın yoğun bulunduğu bölgelerde ve suç oranının yüksek olduğu alanlarda denetimlerini artırdı. Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği, ŞOK, Yol ŞOK ve Mobil Park Uygulama ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen bu denetimlerde, drone destekli çalışmalar da büyük rol oynadı.

Etkin mücadele ve güvenlik önlemleri

12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamalar kapsamında, tren garı, otogar, AVM’ler, okul çevreleri ve şehir giriş-çıkışlarında kapsamlı kontroller yapıldı. Toplamda 11 bin 202 kişi sorgulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 9 şahıs yakalandı. Ayrıca, 2 bin 137 araç kontrol edilerek 420 olaya müdahale edildi.

Ele geçirilen malzemeler

Denetimler sırasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 fişek, 1 gram uyuşturucu madde, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekiplerinin kararlı çalışmaları sayesinde, suç ve suçlulara karşı etkin bir mücadele devam ediyor.