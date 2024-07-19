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Uzun süre önce öldüğü tahmin edilen Sayın'ın bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhbar üzerine apartmana gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Sayın'ın dairesine girdi. İçeri giren ekipler, Sayın'ın cansız bedenini evin banyosunda buldu.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Sümer Mahallesi'nde huzur evinde yaşarken bir süre önce eve taşınan Yaşar Sayın'ın bulunduğu daireden kötü kokular yayılması üzerine komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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