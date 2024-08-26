Aydın’ın Kuyucak ilçesinde, tescilsiz ve ruhsatsız bir motosiklete başka bir araca ait plaka takarak trafiğe çıkan şüpheli, jandarma ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucu yakalandı. Olay, Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi’nde meydana geldi.

Gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye sırasında Y.Y. isimli şahsın kullandığı motosikleti şüphe üzerine durdurdu. Yapılan incelemede, motosikletin tescilsiz ve ruhsatsız olduğu, ayrıca başka bir araca ait plakanın takılı olduğu tespit edildi. Y.Y., bu sahtecilik girişimi nedeniyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Para cezası kesildi

Olayın ardından, Y.Y.’ye 32 bin 170 TL idari para cezası kesilirken, “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan adli işlem başlatıldı.