Aydın'da perşembe günü hava durumu, az bulutlu ve sıcak bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Meteorolojik veriler ışığında gün boyunca sıcaklıkların yüksek seyredeceği, rüzgar hızının ise değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi. İşte günün saatlerine göre detaylı hava tahmini:

Perşembe gününün saatlik hava tahmini

09:00 - 12:00 Hava Durumu: Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 29°C Hissedilen Sıcaklık: 30°C Nem: %47 Rüzgar Yönü: (Bilgi mevcut değil) Ort. Rüzgar Hızı: 4 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 23 km/sa

12:00 - 15:00 Hava Durumu: Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 34°C Hissedilen Sıcaklık: 34°C Nem: %37 Rüzgar Yönü: (Bilgi mevcut değil) Ort. Rüzgar Hızı: 10 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 28 km/sa

15:00 - 18:00 Hava Durumu: Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 30°C Hissedilen Sıcaklık: 31°C Nem: %47 Rüzgar Yönü: (Bilgi mevcut değil) Ort. Rüzgar Hızı: 13 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 35 km/sa

18:00 - 21:00 Hava Durumu: Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 25°C Hissedilen Sıcaklık: 25°C Nem: %76 Rüzgar Yönü: (Bilgi mevcut değil) Ort. Rüzgar Hızı: 6 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 30 km/sa

21:00 - 24:00 Hava Durumu: Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 22°C Hissedilen Sıcaklık: 22°C Nem: %87 Rüzgar Yönü: (Bilgi mevcut değil) Ort. Rüzgar Hızı: 4 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 14 km/sa



Genel hava koşulları ve uyarılar

Perşembe günü Aydın’da hava genel olarak parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık, günün ilerleyen saatlerinde biraz düşüş gösterecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 29°C civarlarında seyredecekken, öğle saatlerinde 34°C’ye kadar yükselecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklıkların 25°C’ye inmesi beklenirken, gece ise 22°C civarında kalacak.

Nem oranı, özellikle akşam ve gece saatlerinde artış gösterecek, bu nedenle nemin yüksek olduğu saatlerde rahatsızlık yaşanabilir. Rüzgar hızları gün boyunca değişkenlik gösterecek ve ortalama hız 4 km/sa ile 13 km/sa arasında değişecek. Rüzgarın etkisiyle hava hissiyatında değişiklikler yaşanabilir.

Vatandaşların, özellikle öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olmaları, bol su tüketmeleri ve aşırı sıcaklarda dışarıda kalmamaları önerilir. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle gece saatlerinde rahat bir uyku uyumak zor olabilir.