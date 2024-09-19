Aydın'da 19 Eylül 2024 Perşembe günü, hava durumu oldukça sıcak ve parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Güne başlarken sıcaklık 29°C seviyesinde olacak ve gün boyunca artarak 34°C’ye kadar yükselecek. Öğle saatlerinde yaşanacak sıcaklık artışı, dışarıda vakit geçirecek olanlar için dikkat gerektiriyor. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

Nem oranı ve hissedilen sıcaklık değişimleri

Hava durumu, nem oranının değişkenliği ile de dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde nem %39 olarak ölçülürken, öğleye doğru bu oran %28 seviyesine düşecek. Ancak akşam saatlerinde, nem oranı %58’e kadar çıkacak. Bu durum, akşam saatlerinde hava hissiyatını etkileyebilir; özellikle dışarıda uzun süre kalmayı planlayanların bu durumu göz önünde bulundurması gerekiyor.

Rüzgar koşulları

Günün rüzgar durumu da oldukça hareketli olacak. Sabah saatlerinde hafif esen rüzgar, ortalama 5 km/sa hızla başlayacak. Öğle saatlerinde ise rüzgarın hızı 12 km/sa’ye çıkacak ve öğleden sonra 16 km/sa’ye kadar yükselebilecek. En yüksek rüzgar hızı ise 39 km/sa’yi bulacak; bu da özellikle açık alanlarda dikkat edilmesi gereken bir durum. Rüzgar yönü ise genel olarak değişkenlik gösterecek, bu yüzden açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgar durumunu göz önünde bulundurması öneriliyor.

Saatlik hava tahmini

09:00 - 12:00: Parçalı Bulutlu. Sıcaklık 29°C, hissedilen sıcaklık da 29°C. Nem %39, rüzgar hızı 5 km/sa. Bu saatlerde dışarıda yapılan aktiviteler için ideal bir zaman.

12:00 - 15:00: Parçalı Bulutlu. Sıcaklık 34°C, hissedilen sıcaklık 34°C. Nem %28. Rüzgar hızı 12 km/sa. Öğle saatlerinde güneş altında kalmaktan kaçınılması önerilir. Şehzadeler Belediyesi’nden tarih dolu eğitim gezisi

15:00 - 18:00: Parçalı Bulutlu. Sıcaklık 30°C, hissedilen sıcaklık yine 30°C. Nem %33. Rüzgar hızı 16 km/sa. Bu saatlerde, serinlemek için gölgede vakit geçirmek faydalı olabilir.

18:00 - 21:00: Az Bulutlu. Sıcaklık 26°C, hissedilen sıcaklık 26°C. Nem %49. Rüzgar hızı 9 km/sa. Akşam serinliğiyle birlikte açık hava etkinlikleri için güzel bir zaman dilimi.

21:00 - 24:00: Az Bulutlu. Sıcaklık 22°C, hissedilen sıcaklık 22°C. Nem %58. Rüzgar hızı 3 km/sa. Gece saatlerinde dışarıda daha rahat vakit geçirilebilir.