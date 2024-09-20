Aydın'da güneş 20 Eylül Cuma günü kendini iyiden iyiye hissettirecek. Şehir sakinleri sabah saatlerinde bulutların gökyüzünü kapladığı serin bir hava ile güne başlayacak. Ancak gün ilerledikçe bulutlar dağılacak ve sıcaklık hızla artacak. Saat 10:11 itibarıyla Aydın'da sıcaklık 22,6°C olarak ölçüldü, nem oranı ise %58 seviyesinde. Hissedilen sıcaklık da sabah saatlerinde ılıman bir düzeyde seyredecek. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

Gün içinde beklenen hava durumu:

Sabah saatlerinden itibaren hava durumu detaylı bir şekilde şöyle olacak:

09.00 - 12.00: Günün ilk diliminde hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 28°C , hissedilen sıcaklık da 28°C olacak. Nem oranı %34 ile orta seviyede seyredecek. Rüzgar saatte 7 km hızla esmeye başlarken, maksimum rüzgar hızı ise 23 km/sa 'a kadar çıkacak. Sabah saatleri dışarıda işlerini halletmek isteyenler için oldukça rahat bir hava sunuyor.

12.00 - 15.00: Günün en sıcak saatleri. Sıcaklık 34°C 'ye kadar yükselirken, hissedilen sıcaklık da aynı düzeyde olacak. Öğle saatlerinde nem oranı %27 'ye kadar düşecek, bu da havanın daha kuru hissettireceği anlamına geliyor. Rüzgar ise bu saatlerde hızlanarak 15 km/sa 'e kadar çıkacak, maksimum rüzgar hızı ise 37 km/sa olacak. Öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

15.00 - 18.00: Sıcaklık biraz düşüşe geçiyor. 31°C 'lik sıcaklıkla, hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %27 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızında artış gözlenecek; ortalama rüzgar hızı 14 km/sa , maksimum ise 41 km/sa 'e ulaşacak. Rüzgarın etkisiyle hafif bir serinleme hissedilecek.

18.00 - 21.00: Akşam üzeri hava 26°C 'ye kadar düşecek, hissedilen sıcaklık yine 26°C olarak kalacak. Bu saatlerde nem oranı artarak %43’e yükselecek, rüzgar ise ortalama 10 km/sa hızında esecek. Maksimum rüzgar hızı ise 34 km/sa olacak. Gün batımı ile birlikte şehirde hafif bir serinleme yaşanacak ve insanlar açık havada vakit geçirmek için daha uygun bir ortam bulacak.

21.00 - 24.00: Geceye doğru sıcaklık 22°C'ye kadar düşerken, nem oranı da %53 seviyesine çıkacak. Rüzgar hızında hafif bir düşüş yaşanarak ortalama 3 km/sa hızında esmeye başlayacak. Ancak maksimum rüzgar hızı 25 km/sa seviyesinde olacak. Gece saatlerinde hafif rüzgar ve artan nem oranı sayesinde serin bir hava hakim olacak. Kütahya'da bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül 2024 Kütahya hava durumu

Hava basıncı ve rüzgar durumu:

Gün boyunca hava basıncı da sabit bir seyir izleyecek. Anlık basınç 1006,4 hPa olarak ölçülürken, deniz seviyesindeki basınç ise 1012,9 hPa. Bu hava koşulları, özellikle sabah saatlerinde hafif bir serinlik ve bulutlu gökyüzüyle güne başlayan Aydınlıları öğle saatlerinde yüksek sıcaklıkla karşılayacak. Öğleden sonra ise rüzgar hızının artmasıyla birlikte hafif bir rahatlama hissedilebilir.

Günlük tahminin özeti:

En yüksek sıcaklık: 34°C (12.00 - 15.00 saatleri arası)

34°C (12.00 - 15.00 saatleri arası) En düşük sıcaklık: 22°C (21.00 - 24.00 saatleri arası)

22°C (21.00 - 24.00 saatleri arası) Nem oranı: Gün içinde %27 ile %58 arasında değişecek.

Gün içinde %27 ile %58 arasında değişecek. Rüzgar hızı: En fazla 41 km/sa (15.00 - 18.00 saatleri arası)