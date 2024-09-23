Aydın’da bugün, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü, hava durumu parçalı bulutlu ve sıcaklık 29,3°C olarak kaydedildi. Yağış beklenmezken, düşük nem ve hafif rüzgarların etkili olduğu bir gün yaşanıyor. Şehirde şu anda nem oranı %25 seviyesinde, rüzgar hızı ise saatte 6 km olarak ölçülüyor. Günün geri kalan saatleri ve yarın için de sıcaklıklar ılımlı seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından güncellendi.

İşte anlık hava durumu: 23 Eylül 2024 – 15.52 itibariyle

Bu veriler ışığında, Aydın'da günün geri kalanında da sıcaklıkların ılımlı seyredeceği öngörülüyor. Özellikle rüzgar hızlarının artması beklenmezken, nem oranındaki değişiklikler daha fazla hissedilecek.

Sıcaklık : 29,3°C

: 29,3°C Hava Durumu : Parçalı Bulutlu

: Parçalı Bulutlu Yağış : Beklenmiyor

: Beklenmiyor Nem : %25

: %25 Rüzgar Hızı : 6 km/sa

: 6 km/sa Atmosfer Basıncı : 1007,1 mb

: 1007,1 mb Deniz Seviyesine Göre Basınç: 1013,6 mb

Saatlik tahminler: 23 Eylül – 24 Eylül 2024

Pazartesi (15:00 - 18:00)

Hava Durumu : Az Bulutlu

: Az Bulutlu Sıcaklık : 30°C

: 30°C Hissedilen Sıcaklık : 30°C

: 30°C Nem : %23

: %23 Rüzgar: Saatte 11 km, maksimum 30 km hız

Bu saat diliminde sıcaklık, öğle saatlerinin etkisiyle hala yüksek seviyelerde seyredecek. Dışarıda zaman geçirecekler için gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri önerilir. Nem oranının düşük olması, sıcaklık hissiyatını artıracaktır.

Pazartesi (18:00 - 21:00)

Hava Durumu : Az Bulutlu

: Az Bulutlu Sıcaklık : 25°C

: 25°C Hissedilen Sıcaklık : 25°C

: 25°C Nem : %35

: %35 Rüzgar: Saatte 9 km, maksimum 27 km hız

Pazartesi (21:00 - 24:00)

Hava Durumu : Açık

: Açık Sıcaklık : 21°C

: 21°C Hissedilen Sıcaklık : 21°C

: 21°C Nem : %49

: %49 Rüzgar: Saatte 3 km, maksimum 21 km hız

Gece saatlerinde havanın açılmasıyla birlikte sıcaklık oldukça düşecek ve serin bir hava etkili olacak. Nem oranındaki artış, biraz daha nemli bir gece yaşanacağını gösteriyor. Rüzgar hızındaki düşüşle birlikte sakin bir hava hakim olacak.