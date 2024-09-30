Bugün Aydın'da, sonbaharın kendini hissettirmeye başladığı günlerden birindeyiz. Hava sıcaklığı 25,9°C olarak ölçülmüş ve genel olarak parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gün boyunca yağış beklenmiyor, dolayısıyla açık hava aktiviteleri için ideal bir gün olabilir. Hava sıcaklığı öğle saatlerinde biraz daha artacak, ancak akşam saatlerine doğru düşüş gösterecek.

Nem oranı şu anda %48, yani hava ne fazla nemli ne de kuru; bu da insanları rahatsız etmeyecek bir ortam sunuyor. Rüzgar, saatte 11 km hızla esiyor ve hafif bir serinlik sağlıyor. Ancak, rüzgar hızının ilerleyen saatlerde zaman zaman artarak 45 km/sa'e kadar çıkması bekleniyor. Atmosferik basınç 1002,4 hPa seviyesinde, bu da hava durumunda ciddi bir değişiklik beklenmediğini gösteriyor.

Saatlik Detaylı Tahminler:

09:00 - 12:00 : Günün ilk saatlerinde parçalı bulutlu bir hava ile karşı karşıyayız. Hava sıcaklığı 24°C olacak ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Bu saatlerde nem oranı %37 civarında seyrediyor. Rüzgar ise 18 km/sa hızında eserken, rüzgarın en yüksek hızı 43 km/sa 'ye kadar çıkabilir.

12:00 - 15:00 : Öğle saatlerinde hava biraz daha ısınarak 27°C 'ye çıkacak. Bu sıcaklık, özellikle açık havada zaman geçirenler için ideal olabilir. Nem oranı hafif bir düşüşle %36'ya inecek. Rüzgar hızı bu saatlerde 17 km/sa seviyesinde olacak, ancak maksimum hız 45 km/sa 'ye ulaşacak, bu da anlık sert esintiler yaşanabileceği anlamına geliyor.

15:00 - 18:00 : Öğleden sonra sıcaklık hafifçe azalarak 24°C 'ye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı ise %38 civarına yükselecek, bu da havayı biraz daha ferahlatacak. Rüzgarın hızı biraz düşerek 16 km/sa 'ye gerileyecek, ancak maksimum rüzgar hızı 42 km/sa 'ye kadar çıkabilir.

18:00 - 21:00 : Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık 21°C 'ye düşecek. Bu saatlerde dışarıda vakit geçirenler hafif bir serinlik hissedebilirler. Nem oranı %47 seviyesine çıkacak, rüzgar ise daha hafif esmeye başlayarak 9 km/sa hızında olacak. Maksimum rüzgar hızı ise 37 km/sa 'ye kadar ulaşabilir.

21:00 - 24:00: Günün son saatlerinde sıcaklık 17°C'ye kadar düşecek. Özellikle geceye doğru dışarı çıkmayı planlayanlar için bu serinlik fark edilebilir olacak. Nem oranı %56'ya yükselecek, bu da havanın biraz daha nemli olacağı anlamına geliyor. Rüzgarın hızı 6 km/sa'ye kadar inecek ve maksimum rüzgar hızı ise 23 km/sa'de kalacak.