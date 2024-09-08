Aydın'da 8 Eylül Pazar günü hava durumu, sıcaklık ve nemde belirgin değişikliklerle dikkat çekiyor. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncelledi.

İşte detaylar...

Sabah saatlerinde açık hava

09.00 ile 12.00 saatleri arasında Aydın'da hava açık olacak. Bu saatlerde sıcaklık 32°C civarında ölçülecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %33 olarak belirlenirken, rüzgar saatte 4 km hızla esecek. Güneşli havanın hakim olacağı bu zaman diliminde, dışarıda rahatça vakit geçirilebilir.

Öğlen sıcaklığı artıyor

12.00 ile 15.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 36°C’ye yükselecek. Hissedilen sıcaklık da bu seviyede kalacak, bu nedenle öğlen saatlerinde sıcak hava etkisini daha fazla hissettirecek. Nem oranı %27’ye düşerken, rüzgar hızı saatte 2 km olarak ölçülecek. Sıcak havaya karşı bol sıvı tüketimi ve gölgede kalma önerilir.

Öğleden sonra az bulutlu

15.00 ile 18.00 saatleri arasında hava az bulutlu olacak. Bu saatlerde sıcaklık 33°C seviyelerinde kalacak ve hissedilen sıcaklık da aynı düzeyde olacak. Nem oranı %29 olarak ölçülürken, rüzgar hızı saatte 14 km’ye çıkacak. Maksimum rüzgar hızı ise 35 km/saate kadar ulaşabilecek, bu da hafif serinleme sağlayabilir.

Akşam saatlerinde az bulutlu ve nemli

18.00 ile 21.00 saatleri arasında hava az bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık 28°C'ye düşecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Bu saatlerde nem oranı %44’e yükselebilirken, rüzgar saatte 7 km hızla esecek. Maksimum rüzgar hızı 39 km/saate kadar çıkabilecek, bu da akşam saatlerinde hafif bir serinlik yaratabilir.

Gece saatlerinde açık hava

21.00 ile 24.00 saatleri arasında hava açık olacak. Sıcaklık 25°C olarak ölçülecek ve hissedilen sıcaklık da bu seviyede kalacak. Nem oranı %52’ye yükselecek ve rüzgar saatte 2 km hızla esecek. Maksimum rüzgar hızı ise 19 km/saate kadar düşecek, bu da gece boyunca sıcaklığın rahatsız edici bir düzeyde olmayacağı anlamına geliyor.