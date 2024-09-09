9 Eylül 2024 Pazartesi günü Aydın’da hava durumu oldukça sıcak ve nemli olacak. Meteorolojik verilere göre gün boyunca sıcaklıklar önemli ölçüde değişkenlik gösterecek, ancak genel olarak yüksek seviyelerde seyredecek. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

İşte Aydın'da saat saat hava durumu...

Sabah saatleri (09:00 - 12:00)

Güne az bulutlu bir hava ile başlanacak. Sıcaklık 31°C civarında kalacak ve hissedilen sıcaklık da aynı derecede yüksek olacak. Nem oranı %32 olarak ölçülecek. Rüzgar hızı ortalama 4 km/sa olacak ve zaman zaman 24 km/sa'ye kadar çıkacak.

Öğle saatleri (12:00 - 15:00)

Öğle saatlerinde hava sıcaklığı zirveye ulaşacak ve 37°C'ye çıkacak. Hissedilen sıcaklık da 37°C olarak kalacak, bu da oldukça bunaltıcı bir ortam yaratabilir. Nem oranı bu saatlerde %22 seviyesinde olacak, ancak sıcak havanın etkisiyle nem hissi artabilir. Rüzgar hızı ise ortalama 7 km/sa olacak ve maksimumda 29 km/sa'ye kadar çıkacak.

Öğleden sonra (15:00 - 18:00)

Öğleden sonra sıcaklık biraz düşerek 35°C'ye gerileyecek, ancak hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Nem oranı %29 olacak. Rüzgar hızında belirgin bir artış gözlenecek; ortalama hız 17 km/sa olacak ve maksimumda 38 km/sa'ye ulaşacak. Bu saatlerde rüzgarın etkisi biraz rahatlama sağlayabilir.

Akşam saatleri (18:00 - 21:00)

Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 28°C'ye düşecek. Nem oranı artarak %43'e yükselecek. Rüzgarın hızı ise 7 km/sa olarak devam edecek ve maksimumda 40 km/sa'ye çıkacak. Akşam saatlerinde rüzgarın etkisi geceye geçişte daha belirgin hissedilebilir.

Gece saatleri (21:00 - 24:00)

Gece saatlerinde hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek ve sıcaklık 25°C'ye düşecek. Nem oranı %52'ye yükselecek, bu da gece boyunca nemin artacağını gösteriyor. Rüzgar hızı ise 5 km/sa olarak ölçülecek ve maksimumda 17 km/sa'ye kadar çıkacak.