Aydın'da büyükbaş hayvan yetiştiricileri, hayvanlarının sağlığı ve üretkenliği için düzenli tırnak bakımı yaptırıyor. Özellikle merada ve bahçede otlayan büyükbaş hayvanların ayaklarının korunması amacıyla, seyyar nalbant Nusret Kalem devreye giriyor.

Hayvanların sağlığı için önemli

Aydın'da büyükbaş hayvan sahipleri, hayvanlarının ayaklarına kesici ve sert cisimlerin batmaması, et ve süt verimlerinin artması için düzenli tırnak bakımı yaptırıyorlar. Bu hizmeti sunan Nusret Kalem, kendi tasarladığı özel makinesiyle besicilerin taleplerine cevap veriyor.

Neden tırnak bakımı?

Nusret Kalem, hayvanların ayaklarındaki eski nalı söküp tırnakları temizledikten sonra yeni nal takıyor. Bu işlem sayesinde hayvanlar, kesici cisimlerin neden olabileceği zararları önlerken, süt ve et kalitelerinin korunmasına da yardımcı oluyor.

Kalem, güreş boğaları ve inekler için düzenli olarak tırnak bakımının önemini vurgulayarak, bu hizmetin hayvanların genel sağlığı, gelişimi ve üretkenliği üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor. Hayvanların düzenli bakımının, sahipleri için de bir sorumluluk olduğunu ifade eden Kalem, bu sayede hem hayvanların refahının arttığını hem de üretim veriminin maksimize edildiğini dile getiriyor.