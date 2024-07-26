Otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması, acil müdahale ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın saat 16.30 civarında patlak verdi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine hızla intikal etti. Ayrıca, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları ve Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na ait helikopterler de destek verdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonrası, yangın kontrol altına alındı ve çevredeki yerleşim yerlerinin alevlerden etkilenmesi önlendi. Şu anda bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma başlatıldı.