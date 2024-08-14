Kazanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Söke-Milas Karayolu üzerindeki Gölbent Mahallesi mevkiinde, Milas yönünde seyreden U.T. kontrolündeki iş makinesi ile aynı yönde ilerleyen S.S. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi, ancak çarpışma sonucu otobüs ve iş makinesi ağır hasar gördü.

Olay yeri ve müdahale

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, hızla sağlık ekipleri tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İş makinesi operatörü U.T.'nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otobüsteki diğer 7 kişinin durumu ise daha stabil olarak değerlendirildi.

Kazanın güvenlik kameralarındaki görüntüleri

Kaza anı, otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün bir anda iş makinesine çarptığı ve çarpışmanın şiddeti açıkça görülüyor. Kamera kayıtları, kazanın oluş şeklini ve olayın ne kadar ani gerçekleştiğini gösterirken, kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.