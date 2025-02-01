Koçarlı ilçesinde çatı işi yaparken fenalaşan 65 yaşındaki İsmet Özkan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çatıda fenalaşan İsmet Özkan hayatını kaybetti
Aydın'ın Koçarlı ilçesinin Gündoğan Mahallesi'nde, 65 yaşındaki İsmet Özkan, çalıştığı çatıda bir anda fenalaştı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, Özkan’a müdahale etmek için çatıya ulaşmaya çalıştı.
İnceleme sonrası ölüm tespiti yapıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımlarıyla sağlık ekipleri çatıya ulaştı. Yapılan incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek
Özkan'ın ölümüne ilişkin kesin nedenin otopsi sonucu belli olacağı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.