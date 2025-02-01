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Özkan'ın ölümüne ilişkin kesin nedenin otopsi sonucu belli olacağı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yardımlarıyla sağlık ekipleri çatıya ulaştı. Yapılan incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Aydın 'ın Koçarlı ilçesinin Gündoğan Mahallesi'nde, 65 yaşındaki İsmet Özkan, çalıştığı çatıda bir anda fenalaştı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, Özkan’a müdahale etmek için çatıya ulaşmaya çalıştı.

Koçarlı ilçesinde çatı işi yaparken fenalaşan 65 yaşındaki İsmet Özkan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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