Aydın’ın Efeler ilçesinde çaya zam geldi. Geleneksel içeceğimiz çay, çay ocaklarında 13,5 TL, kahvehanelerde ise 15 TL’ye satılmaya başlandı. Efeler'deki kahveciler, bu hafta itibariyle yeni fiyat listesini duyurdu. Daha önce çay ocaklarında 9 TL’ye satılan çay, gelen zamla birlikte 13,5 TL’ye yükseldi. Kahvehanelerde ise 10 TL olan çay fiyatı, 15 TL olarak belirlendi.

Türk kahvesi de zammı yakaladı

Çaya yapılan zammın yanı sıra, Aydın’daki kahvehanelerde vazgeçilmez içeceklerden biri olan Türk Kahvesi de fiyat artışından nasibini aldı. Türk Kahvesi artık 40 TL’den satılacak.

Aydın’daki kahveciler, çaya gelen zamla birlikte maliyet artışlarının da etkisini hissettiklerini belirtiyor. Artan malzeme fiyatları ve işletme giderlerinin bu zammı zorunlu hale getirdiğini ifade eden işletmeciler, bu fiyatların bir süre daha devam etmesinin beklendiğini dile getiriyor.