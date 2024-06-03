Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların bulunması için yapılan çalışma sonucunda, 2 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. isimli şüpheli, Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı.

M.G., aralarında "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 5 dosya, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçundan 2 dosya, "Hırsızlık" suçundan 2 dosya, "Yol Kesmek Suretiyle Silahla Birden Fazla Kişi ile Yağma", "Cinsel Taciz", "Hakaret", "Tehdit" ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" gibi toplamda 14 ayrı suçtan aranıyordu.

Gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen M.G., adalet önünde hesap verecek.