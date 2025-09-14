CHP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ufuk Gündoğdu, belediye çalışanlarının saldırısına uğradığını iddia etti; Gündoğdu, şikayetini geri çektiğini açıkladı.

Aydın’da CHP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ufuk Gündoğdu, belediye çalışanları tarafından saldırıya uğradığını öne sürdü. Tehdit telefonları aldıktan sonra şikayette bulunmak amacıyla gittiği karakol önünde saldırıya uğradığını belirten Gündoğdu, yaşananları şöyle aktardı:

Gündoğdu, saldırıya karışan çalışanların kendi günahlarının olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Arkadaşlarımıza suça teşvik eden mercilerin olduğunu biliyoruz. Hepsi ekmek mücadelesi veren arkadaşlar. Bizim işçilerle hiçbir zaman husumetimiz olmadı, olamaz da. Arkadaşlar da dün özür dilediler. Şikayetimizi geri çektik.”