Aydın’ın dört bir yanı, mevsimlik çiçeklerle donatılmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gerçekleştirdikleri çiçek dikimiyle kentin estetiğine katkıda bulunuyor. Ekipler, kırmızı ve beyaz rozet çiçeklerini toprakla buluştururken, yaptıkları çalışmalar esnaf ve vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı.

Büyükşehir Belediyesi, sadece ana arterlerde değil, sorumluluk alanındaki tüm kavşak ve yollarda da bakım ve çiçeklendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dikilen tüm çiçekler, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kendi fidanlıklarında özenle yetiştiriliyor.

Çiçeklerle renklenen Aydın

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gerçekleştirilen bu çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel kentimizi mevsimlik çiçeklerle süslemeye devam ediyoruz. Kırmızı ve beyaz çiçeklerin dikimiyle Adnan Menderes Bulvarı’nı Cumhuriyetimizin renkleriyle bezedik. Çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

Aydınlılar, yapılan çalışmalar sayesinde kentin daha güzel bir görünüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Çerçioğlu'na gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti.