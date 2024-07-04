Aydın’da Çiftçilere Büyük Destek

Aydın’da çiftçiler için hayati önem taşıyan sulama kanallarında yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yenipazar - Dalama Sulaması Yenileme Projesi, bölge üreticisine umut vadediyor.

22 bin dekar araziye can suyu

Önemli tarım kentlerinden biri olan Aydın’da, sulama tesislerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yenipazar - Dalama Sulaması Yenileme Projesi tamamlandığında, 22 bin dekar araziye can suyu sağlıyor. Projenin %70’i tamamlanmış durumda, 170 bin metre planlanan kanalet yenileme çalışmasının 110 bin metresi tamamlandı. İmalat ve montaj çalışmaları da hızla sürüyor.

Ürün çeşitliliği artacak

Yenilenen su kanalı ile bölgedeki ürün çeşitliliğinin genişlemesi bekleniyor. Sulama altyapısının iyileştirilmesi, çiftçilerin verimliliğini artırarak, ekonomik olarak daha güçlü bir tarım sektörüne katkı sağlayacak.