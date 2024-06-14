Aydın’ın Didim ilçesinde, makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisinde başladı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına müdahale etmek üzere Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi

Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangın söndürme helikopterleri ve arazözler yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yerden yangının yayılmasını engellemeye çalışıyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için ekipler büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ilgili birimler konuyla ilgili detaylı bir araştırma başlattı. Bölge halkı yangın nedeniyle tedirgin olurken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmesi hedefleniyor.