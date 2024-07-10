Dağyeni Mahallesi'nde saat 17.50’de başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangına 5 helikopter, 5 uçak, 18 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi. 70 dönüm zeytinlik ve orman alanı zarar gördü.

Yangının sebebi henüz bilinmiyor

Germencik ilçesine bağlı Dağyeni Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla geniş bir alana yayıldı. Yangının fark edilmesiyle birlikte bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kontrol altına aldı.

Hızlı müdahale yangını söndürdü

Yangına 5 helikopter, 5 uçak, 18 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm zeytinlik ve orman alanı zarar gördü.