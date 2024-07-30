Aydın'da, hastalanan çocuğunu tedavi için hastaneye götüren İsmail Hakkı Tuncel, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tedavi için gitti, kendi hayatını kaybetti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan üzücü olayda, İsmail Hakkı Tuncel (49) rahatsızlanan çocuğunu tedavi ettirmek için hastaneye götürdü. Hastanedeki tedavi süreci sırasında aniden fenalaşan Tuncel, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Acil Servis’e alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tuncel, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Aile ve sevenleri yasta

İsmail Hakkı Tuncel’in ani ölümü ailesi ve yakınlarını büyük bir üzüntüye boğdu. Tuncel’in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Çine’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.